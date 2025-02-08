شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر عودة مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى ، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وشارك محمد الشناوى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات الأخيرة، بينما جلس مصطفى شوبير على دكة البدلاء، ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين الشناوى وشوبير فى ظل تألقهما مع الفريق.

فى سياق آخر، أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت فى نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وطالب الأهلي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.