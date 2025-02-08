شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين على الفوز في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس من اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة ،شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض المجموعة الأساسية لتدريبات استشفائية على هامش المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة فاركو المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب