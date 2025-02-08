شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 فبراير 2025 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، اليوم.. غلق القيد الشتوى لأندية الدوري.. ومنع الإجازات لموظفي اتحاد الكرة، الزمالك يسابق الزمن لضم صفقة أجنبية جديدة قبل ساعات من إغلاق القيد.

تغلق اليوم فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها .

وجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية ، التي ستصل القاهرة يومى 13 و14 فبراير الجاري.

المصري يقيد صفقة واحدة فى القائمة الأفريقية قبل غلق الميركاتو الشتوي

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد المحلي وانتهاء الميركاتو الشتوي، والذي يغلق أبوابه الساعة 12 صباحاً، ولم يعلن النادي المصري إلا عن صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد ضم النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا لنهاية الموسم، وتسجيله فى القائمة الأفريقية.

كشف مصدر أن مسئولي نادى الزمالك لم يفتحوا باب التفاوض في الفترة الحالية مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، لتولى تدريب الفريق الأبيض خلفاً للسويسري كريستيان جروس.