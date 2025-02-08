شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجدد الثقة فى حمد إبراهيم بعد الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

جدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة الأربعاء المقبل، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساءعلى استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.