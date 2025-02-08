شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الراغبين فى الحصول على عضوية النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

واصلت لجنة العضوية بالنادي الاهلى ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، استقبال المتقدمين الجدد للحصول على عضوية النادى وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من الراغبين فى الحصول على العضوية والانضمام إلى عائلة الأهلي، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بفتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من يناير الماضي.

وللتيسير على المتقدمين للعضوية، أرجأ المجلس مفوضًا من الجمعية العمومية للعمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لأعداد محددة وبأولوية التقدم حتى يتم استيفاء هذه الأعداد.

وتوافد الراغبون فى الحصول على عضوية الأهلي إلى مقر النادي اليوم، واستوفوا كافة الأوراق المطلوبة عقب المقابلات الشخصية مع لجنة العضوية للاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة بكافة الفروع، سواء من حيث الملاعب الرياضية.

مناطق جلوس الأعضاء ومناطق «أكوا بارك» والمباني الخاصة بأكاديمية الكرة والمباني الإدارية والاجتماعية، وغيرها من الخدمات التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء النادي.