شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع ميكالى.. والأبيض يحدد موقفه من جروس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن مسئولي نادى الزمالك لم يفتحوا باب التفاوض في الفترة الحالية مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، لتولى تدريب الفريق الأبيض خلفاً للسويسري كريستيان جروس.

وأكد المصدر أن ميكالى حالياً فى بلاده يقضى إجازته، موضحاً أن المدرب يقدر ويحترم نادى الزمالك وجماهيره، لكنه فى الوقت الحالي لم يتلق أي عرض رسمي من نادى الزمالك لتولي تدريب الفريق.

وأضاف المصدر أن استمرار جروس فى تدريب الزمالك مرهون بالنتائج التي يحققها مع الفريق، مؤكداً أن المباريات المقبلة، خاصة لقاء الأهلي فى الدوري، سيحدد بنسبة كبيرة مصير المدرب السويسري مع الفريق الأبيض.

في سياق مختلف، يعقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق قبل بدء المران الجماعي اليوم، السبت؛ للاستفسار منه على واقعة الطرد التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلى في الدوري.

وأشهر الحكم طارق مجدى البطاقة لحمراء مباشرة لناصر ماهر بعد الاعتداء على محمد نصر لاعب الإسماعيلى بدون كرة فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعتهما باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر وفقاً للائحة الفريق بعد طرده في مباراة الإسماعيلي، مشدداً على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.