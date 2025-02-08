شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر خطاب الأهلي لطلب ضم الجناح الأوكراني أولكسندر نازارينكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من الخطاب المرسل من النادى الأهلى لنادى بوليسيا الأوكراني للتعاقد مع لاعبه أولكسندر نازارينكو، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الذى كان يعد بمثابة "الملك" الذى أشار السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الاحمر فى تصريحات سابقة لكونه اللاعب الذى ينقص شطرنج الأهلى.

ويعد أولكسندر نازارينكو من مواليد 2000 فى مركز الجناح كما يعد لاعب دولي مع مختلف المنتخبات السنية لمنتخب أوكرانيا والمنتخب الأول.

وشارك أولكسندر نازارينكو فى 17 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح فى تسجيل 7 أهداف وصنع 5 أخرى.

وفشلت صفقة انتقال أولكسندر نازارينكو للأهلى بعدما طلب ناديه الأوكرانى الحصول على 3.5 مليون دولار، بينما توقف عرض المارد الأحمر للتعاقد مع اللاعب مقابل 2 مليون دولار مع وجود حوافز تصل لـ200 ألف دولار.

من ناحية أخرى، قرر الأهلى قيد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى القائمة بعد فشل صفقة التعاقد مع أولكسندر نازارينكو.

وفى وقت سابق، أطلق المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، تصريحًا طريفًا بشأن موقفه من انضمام لاعبين جدد إلى الفريق الأول في سوق الانتقالات الشتوية، يناير 2025.

تلقى كولر سؤالًا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء مودرن سبورت بشأن ميركاتو الأهلي.ونجح الأهلي في استقدام 4 لاعبين جدد إلى صفوفه في ميركاتو يناير، هم السلوفيني نييتس جراديشار والمغربي أشرف بنشرقي وأحمد رضا ومصطفى العش، كما أنهى اتفاقه مع تريزيجيه وحمدي فتحي على أن ينضما في الصيف المقبل.

وفي المؤتمر، طرح أحد الصحفيين سؤالًا على كولر بشأن إكمال قطع الشطرنج الناقصة في تشكيل الأهلي من خلال الميركاتو ليجيب: "سوق الانتقالات لم ينته بعد".

وأضاف مدرب الأهلي مازحًا كعادته: "من الممكن أن ينضم إلينا الملك (يقصد في لعبة الشطرنج).. هذا وارد لكنه ليس مؤكد".

يشار إلى أن سوق الانتقالات الشتوية يغلق أبوابه في الدوري المصري فى السابعة مساء اليوم السبت .



