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أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة كأس فرنسا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تواصل قنوات أون سبورت نجاحاتها تحت إشراف الشركة المتحدة  للرياضة ، في إطار تقديم كل ما هو جديد فى عالم ، حيث تذيع شبكة قنوات أون سبورت بداية من مباراة دور الثمانية لكرة اليد اليوم، السبت، 8 فبراير بين باريس سان جيرمان بقيادة الملك المصري يحي خالد ونادي نانت الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

كما تذيع القناة يومي 8 و 9 أبريل مباراتي الدور قبل النهائي واخيرًا المباراة النهائية يوم 18 مايو من صالة بيرسي الكبري في باريس.

جدير بالذكر أن الأندية الثمانية تضم لاعبينا المحترفين من الملوك، وهم يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان وسيف الدرع لاعب ليموج، ونيم الذي يضم محمد سند ومهاب سعيد ويوسف عبدالغني.


أون سبورت

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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