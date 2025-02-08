شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة كأس فرنسا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قنوات أون سبورت نجاحاتها تحت إشراف الشركة المتحدة للرياضة ، في إطار تقديم كل ما هو جديد فى عالم الرياضة، حيث تذيع شبكة قنوات أون سبورت بداية من مباراة دور الثمانية لكرة اليد اليوم، السبت، 8 فبراير بين باريس سان جيرمان بقيادة الملك المصري يحي خالد ونادي نانت الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

كما تذيع القناة يومي 8 و 9 أبريل مباراتي الدور قبل النهائي واخيرًا المباراة النهائية يوم 18 مايو من صالة بيرسي الكبري في باريس.

جدير بالذكر أن الأندية الثمانية تضم لاعبينا المحترفين من الملوك، وهم يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان وسيف الدرع لاعب ليموج، ونيم الذي يضم محمد سند ومهاب سعيد ويوسف عبدالغني.