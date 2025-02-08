شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب موقف ثنائي الأهلي قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي المصري موقف ثنائي النادي الأهلي كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير لضمهما إلى صفوف الفريق البورسعيدي قبل غلق باب القيد المحلي، والذي يغلق أبوابه في السادسة مساءً.

وينتظر المصري استبعاد الثنائي من قائمة الأهلي المحلية، تمهيداً للتعاقد مجاناً مع اللاعبين.

ويدرس مسئولو النادي المصري إيقاف التعامل مع نادي بيراميدز، بعد فشل انتقال محمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق السماوي إلى المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري كان أتم اتفاقه مع بوبو على الإعارة وكذلك بيراميدز، قبل أن يعود مسئولو النادي السماوي للمطالبة بضم لاعبين مؤثرين بالمصري، في مقدمتهم محمود جاد حارس المرمى، وأحمد عيد ظهير أيمن الفريق، ضمن الصفقة، وهو ما رفضه مسئولو المصري ليتراجع في اللحظات الأخيرة عن استكمال ضم بوبو الذي انتقل إلى سيراميكا.

ويخوض الاتحاد السكندرى مباراة قوية اليوم أمام المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقام مباراة الاتحاد والمصرى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد برج العرب، فى لقاء يسعى فيه كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، ويسعى زعيم الثغر للفوز بعد فقدان نقطتين بالتعادل السلبى امام بتروجت فى الجولة الماضية، فى حين يعمل الفريق البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشر.

الاتحاد السكندرى يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.