شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية إمام عاشور لاعب الفريق لمباراة غزل المحلة ، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعرض أمام عاشور لإصابة بسيطة في مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري، حيث اشتكى من كدمة قوية فى القدم، لكنها لن تمنعه من المشاركة فى مباراة المحلة، حسب تأكيدات الجهاز الطبي.

وشارك إمام عاشور أساسياً في مباراة بتروجت، الخميس، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وسجل إمام هدفاً وأضاف جراديشار الهدف الثاني.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعدما خاض الفريق مرانا استشفائيا أمس، ويستأنف تدريباته غداً تمهيداً لخوض مباراة غزل المحلة التي ستأتي قبل مواجهتين قويتين أمام الإسماعيلي والزمالك يومى 16 و22 فبراير الجاري فى الجولتين الـ14 و15 ببطولة الدوري الممتاز.