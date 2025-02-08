شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو الشتوي.. 42 صفقة والاتحاد السكندرى يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

يغلق باب القيد المحلي أبوابه اليوم معلناً انتهاء الميركاتو الشتوي، ونجح 14 نادياً من أندية الدوري فى عقد 42 صفقة شتوية حتى الآن، بينما خرجت 4 أندية عن هذا السباق وهى، بيراميدز، فاركو، الإسماعيلي، وطلائع الجيش.

وتصدر الاتحاد السكندري قائمة أكثر الفرق تعاقداً مع الصفقات فى الميركاتو الشتوي بـ 8 لاعبين.

وتغلق اليوم فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها.

1ـ الأهلي "4 لاعبين"

أشرف بن شرقي، السلوفيني جراديشار، أحمد رضا، ومصطفى العش.

2ـ الزمالك "لاعبان"

محمود جهاد، أحمد حسام، وصلاح مصدق.

3ـ موردن سبورت "6 لاعبين"

محمد هلال، علي فوزي، أحمد يوسف، التونسي معتز زدام، حسام حسن، وليد علي فرج.

4ـ المصري "لاعب واحد"

النيجيري جون إيبوكا من سيراميكا

5ـ الاتحاد السكندري "8 لاعبين"

محمود علاء، شكري نجيب، يوسف أسامة نبيه، علاء يحيى، إسلام مرزوق، سمير فكري، الإيفوارى كرامو كوامي، نور الدين البحار.

6ـ سموحة "لاعبان"

أحمد حكم، عمرو السيسي

7ـ زد "لاعب واحد"

البوروندي رافائيل يورك.

8ـ غزل المحلة "6 لاعبين"

الفلسطيني موسى فراوي، أحمد ياسين، عبد الرحمن خالد جبنة، عماد ميهوب أحمد فوزي، الفلسطيني محمود وادي.

9ـ حرس الحدود "3 لاعبين"

محمد سامي، عمرو المرسي، رأفت خليل.

10ـ إنبي "3 لاعبين"

حسام غانم إيفونا، أحمد زكي، زياد كمال.

11ـ سيراميكا " 4 لاعبين"

الجزائري عمر بالخير، مازن ياسر، أحمد عبد الرحمن، محمد رضا بوبو.

12ـ الجونة "4 لاعبين"

مروان محسن (انتقال حر)، محمد النحاس، عبد الله ياسين (انتقال حر) ومحمود العالمي.

13ـ البنك الأهلي "لاعب واحد"

حسن أحمد ميسي من بترول أسيوط.

14ـ بتروجت "لاعب واحد"

أدهم حامد

15ـ بيراميدز

لم يتعاقد مع لاعبين حتى الآن

16ـ الإسماعيلي

لم يتعاقد مع صفقات

17ـ طلائع الجيش

لم يتعاقد مع صفقات

18ـ فاركو

لم يتعاقد مع صفقات