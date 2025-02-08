شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل استعداداً للعودة لمباريات المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري ، المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من تمام عملية التئام الكسر في مشط القدم، بعد إصابته بشرخ فى المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، اكتملت قائمة أجانب النادي المصري بعد انضمام النيجيري جون إيبوكا إلى الفريق قادماً من سيراميكا لدعم خط هجوم النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضم قائمة الأجانب في النادي المصري كلا من، الجزائري عبد الرحيم دغموم، السنغالي بابا بادجي، البنيني أتدجيكو سامادو، النيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، فيما استمر قيد ليتسويل أمانونكا تحت السن.

ويترقب السنغالي بابا بادجي حسم مصيره مع الفريق البورسعيدي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن اللاعب وضم لاعب أجنبي آخر، ويترقب المصري وصول أي عرض لضم اللاعب لمناقشته قبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل.

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة في دور الـ 32 بهدف نظيف سجله خالد الغندور لاعب الفريق البورسعيدي، ليضرب موعداً في ثمن النهائي مع البنك الأهلي.

وتعادل المصري في الجولة الماضية من الدوري أمام زد بهدف لمثله، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، وحصد المصري 19 نقطة خلال البطولة، بعدما خاض 11 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.