شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الإسماعيلى يعلن إصابته بقطع فى وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد حسن، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى ، إصابته بقطع فى وتر أكيليس تعرض لها فى مباراة الزمالك أمس فى الدوري.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على فيس بوك، "ألم ربنا مايكتبوا على أى حد، أصعب ليلة عدت عليا من أول مالعبت كورة، قطع فى وتر أكيليس".

محمد حسن يعلن إصابته بقطع فى وتر أكيليس

وجدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة الأربعاء المقبل، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساءعلى استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.