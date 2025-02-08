شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض الزمالك لضم نيمار بعد الاتجاه لقطع إعارته مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي سموحة في مفاوضات مع الزمالك لضم سيد نيمار لاعب الفريق الأبيض المعار لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر لليوم السابع أن الساعات الحالية تشهد مفاوضات بين الزمالك والبنك الأهلي لقطع إعارة اللاعب قبل غلق باب القيد، وأن سموحة دخل على الخط لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

وتقدم نادي سموحة بشكوى رسمية احتجاجًا على الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكدت إدارة سموحة في خطابها أن الفريق تعرض لقرارات تحكيمية "كارثية" خلال المباراة التي أقيمت على استادالجيش ببرج العرب، مشيرةً إلى أن الحكم إبراهيم محمد، الذي أدار اللقاء، اتخذ قرارات أثرت سلبًا على سير المباراة وحرمت الفريق السكندري من حقوقه.

وأشار النادي إلى أن التحكيم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة، بينما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح بيراميدز، ما أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة. كما أضافت الشكوى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي متكرر خلال اللقاء، حيث شهدت المباراة أخطاء تحكيمية جسيمة دون مراجعة دقيقة من حكم الفيديو المساعد (VAR).

وانتقدت إدارة سموحة أداء الحكام في الدوري المصري، مؤكدةً أن مثل هذه الأخطاء المتكررة تهدد نزاهة المسابقة وتضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق. كما طالبت الإدارة بضرورة محاسبة الحكام الذين يرتكبون أخطاءً فادحة تؤثر على نتائج المباريات واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة التحكيمية.

وفي ختام الشكوى، شدد النادي على ضرورة التدخل الفوري من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية لتصحيح الأوضاع التحكيمية، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الأخطاء قد يضر بسمعة الكرة المصرية ويؤثر سلبًا على مستوى المنافسة في الدوري الممتاز.