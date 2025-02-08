شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود عماد حمدى ومحمد بيومى أمام الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الاسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، خدمات الثنائى عماد حمدي ومحمد بيومي فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري، بعدما غابا عن مواجهة الفريق أمام الزمالك للإصابة.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة الأربعاء المقبل باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يدخل الثنائي في مران الإسماعيلي اليوم بشكل طببعي للاستعداد لمواجهة الأربعاء، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز واستعادة سكة الانتصارات بعدما تلقى الفريق 3 هزائم متتالية من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك.

من جانب آخر، كشف أحمد الشيخ، لاعب نادى الإسماعيلى، عن موعد عودته للتدريبات الجماعية بعد عودته من قطر للاطمئنان على ركبته بعد إجراء عملية جراحية في نهاية الموسم الماضى.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، "سأشارك فى التدريبات الجماعية بعد أسبوع بشكل فردى في الملعب ثم الدخول بعد أسبوعين مع الفريق بشكل جماعي".

وكان أحمد الشيخ قد أجرى جراحة ناجحة في غضروف الركبة، بعدما أبعدت اللاعب عن معظم مباريات الدراويش في الموسم الماضى، وأجرى بعد الفحوصات من أجل التأكد من سلامة ركبته.