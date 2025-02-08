شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير 2025 .. "شهر القمة" بين الأهلي والزمالك بمختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الجاري العديد من المباريات المهمة التي ستجمع الفريقين بأكثر من لعبة على مدار هذا الشهر، بشكل جعل البعض يُطلق عليه لقب "ديربيات القمة المنتظرة فى فبراير"، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..

الأهلي والزمالك فى قمة دوري سيدات اليد

يخوض فريقا الأهلى والزمالك لسيدات كرة اليد قمة الدور الثانى بدورى العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025 اليوم، السبت، على صالة الزمالك. وتقام مباراة الأهلى والزمالك في دوري سيدات اليد فى الرابعة عصراً بدلاً من الخامسة مساءً على صالة نادى الزمالك، بعد التعديل من قبل لجنة المسابقات.

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2009 فى الثالثة عصر اليوم، السبت، خارج ملعبه مع الزمالك، فى المباراة التي تقام على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الجمهورية.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجاري، بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.