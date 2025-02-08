شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام وإسناد القمة لطاقم أوروبي والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت فى نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وطالب الأهلي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.