شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الميركاتو الشتوي قبل غلق القيد للأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد اتحاد الكرة لغلق فترة القيد الشتوي فى السادسة مساء اليوم، السبت، والتى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري 2024 - 2025.

ج..قرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، فى إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها .

ج..نجح الأهلى فى التعاقد مع صفاقت سوبر، وأبرزها المغربي أشرف بن شرقي والسلوفيني نايتس جراديشار إلى جانب مصطفى العش وأحمد رضا.

ج.. تعاقد رسميًا مع الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب الوسط المدافع في فريق فاركو، فيما أنهى اتفاقه مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، الذي وقع إلكترونيًا للقلعة البيضاء ليكون ثالث صفقات الزمالك الجديدة.

كما توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى نادى الاتحاد المنستيري التونسي، من أجل ضم الجناح أحمد الجفالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ج..تواجد المغربى صلاح مصدق لاعب الزمالك الجديد، فى أحد المطاعم بالقاهرة، بعد وصوله لإتمام انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء.

واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

ج..قرر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تأجيل ملف تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، حتى الانتهاء من ضم صفقات جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوى، فى ظل ترتيب أولويات الفريق.

ومن المقرر أن ينتهى الزمالك من ملف الصفقات الجديدة، ثم فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، مثل أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، ومحمود الونش.