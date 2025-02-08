شكرا لقرائتكم خبر عن فرص لحاق عبد الله السعيد بمباراة الزمالك وفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عبد الله السعيد لاعب الزمالك من اللحاق بصفوف فريقه فى مباراة فاركو، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وغاب السعيد عن الزمالك في مباراة الإسماعيلى وأقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها مصطفى شلبي ودونجا.

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

فى سياق متصل، طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريراً عن اللاعبين المصابين في الفريق قبل مواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".