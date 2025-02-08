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فرص لحاق عبد الله السعيد بمباراة الزمالك وفاركو فى الدوري

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فرص لحاق عبد الله السعيد بمباراة الزمالك وفاركو فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 08 فبراير 2025 01:52 م

اقترب عبد الله السعيد لاعب الزمالك من اللحاق بصفوف فريقه فى مباراة فاركو، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دوري Nile".

وغاب السعيد عن الزمالك في مباراة الإسماعيلى وأقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها مصطفى شلبي ودونجا.

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

فى سياق متصل، طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريراً عن اللاعبين المصابين في الفريق قبل مواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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