شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون إيبوكا.

تقام مباراة الاتحاد والمصرى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد برج العرب، فى لقاء يسعى فيه كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، ويسعى زعيم الثغر للفوز بعد فقدان نقطتين بالتعادل السلبى امام بتروجت فى الجولة الماضية، فى حين يعمل الفريق البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشرة.

الاتحاد السكندرى يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.