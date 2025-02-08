شكرا لقرائتكم خبر عن قمة كرة اليد للسيدات على شاشة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جماهير كرة اليد لمتابعة مواجهة قوية بين فريقي الزمالك والأهلي في ديربي كرة اليد للسيدات، في الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة دوري عمومي السيدات.

تُقام المباراة على صالة نادي الزمالك، وتُنقل عبر قناة أون سبورت 2، بصوت المعلق خالد خيري.

وتأتي هذه التغطية المتميزة في إطار جهود الشركة المتحدة للرياضة، والتي تسعى لتقديم تجربة رياضية متكاملة للمشاهد المصري، عبر نقل جميع البطولات المحلية والقارية والدولية بمستوى فني وإعلامي متميز.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية، حيث يسعى كل من الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز في هذه القمة، لتعزيز فرصهما في المنافسة على اللقب.