شكرا لقرائتكم خبر عن عهد جديد للكرة المصرية.. أرسين فينجر يزور اتحاد الكرة ويتحدث عن المواهب والان مع تفاصيل الخبر

وسط تطلعات كبيرة، زار الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، وأعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد تحت رعاية "FIFA"، ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، واصطحبه فى جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصري

وجه أرسين فينجر رسالة خاصة بعد إطلاق مشروع المواهب في مصر قائلاً، "عهد جديد.. ممتنون فى "فيفا" للتعاون مع اتحاد الكرة المصري لتطوير المواهب"، وأبدى فينجر سعادته بالتواجد فى مصر، وقال فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع المواهب فى مصر، "إن البيئة فى مصر خصبة جداً للتنافس فى مجال كرة القدم".

البيئة في مصر مناسبة لإخراج المواهب

وأكد أرسين فينجر أن البيئة فى مصر مناسبة لإخراج مواهب جديدة فى كرة القدم، وقال المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، "أجريت جولة فى مقر الاتحاد المصري، ووجدت تفاصيل مناسبة للغاية لتطوير كرة القدم، مشددًا على أنه متواجد من أجل الإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالميًا، والمكان والبيئة فى مصر يساعدان جدًا على النجاح وتحقيق هدفه، الأندية الأقوى عالميًا متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان فى العالم، وهذا جزء من مشروعنا".

فرصة الأهلي في مونديال الأندية

وأشار أرسين فينجر إلى أن مجموعة الأهلى فى كأس العالم للأندية تضم فرقا ذات شعبية كبيرة، موضحا أن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية يمنح جميع الفرق فرصًا متساوية للتألق والمنافسة على اللقب، وأن الأهلي وإنتر ميامي وبورتو وبالميراس فرق لها شعبية كبيرة.

هدية هاني أبو ريدة

من جهته أهدى هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، قميص المنتخب الوطني لـ أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مكتوباً على ظهره اسم أرسين، كما أهدى أبو ريدة قميص المنتخب الوطني أيضاً إلى ستيفن مارتنز المدير الفني للاتحاد الدولى FIFA .