شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو وزير الرياضة لحضور احتفالية كأس العالم للأندية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه النادي الأهلي الدعوة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستصل القاهرة يومى 13 و14 فبراير الجاري.

وحرص مسئولو الأهلي على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة في الرياضة المصرية والعالمية لحضور خذا الحدث العالمي، وفي مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ،وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئيسا النادي السابقين.

وتقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.