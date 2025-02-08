شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية خارج سباق الميركاتو الشتوي قبل ساعات من غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد وانتهاء الميركاتو الشتوي الجاري، والذي ينتهي اليوم السبت، حيث تتسابق الأندية فى الساعات الأخيرة، على حسم آخر الصفقات لتدعيم صفوفها.

ورغم المنافسة بين كثير من الأندية على حسم عدة الصفقات، بقيت 4 أندية خارج هذا السباق، حيث لم تعلن عن ضم أي صفقات حتى الآن، وهى أندية، بيراميدز، الإسماعيلي، فاركو، وطلائع الجيش.

وتغلق اليوم فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، فى إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها .

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهي 28 فبراير الجاري، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".