شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة فى ملف صفقات الزمالك قبل غلق القيد.. مصدق والجفالى يوقعان للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

بات الميركاتو الشتوى في نادى الزمالك على وشك الانتهاء، حيث سيغلق باب القيد المحلي فى السابعة مساء اليوم، السبت، ويعتبر صلاح مصدق الصفقة الأجنبية الأولى التي حسمها النادى، والتونسي أحمد الجفالي الصفقة الأجنبية الثانية.

واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 ألف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك كافة الاتفاقات المالية مع نظرائهم في الاتحاد المنستيري التونسي لحسم صفقة أحمد الجفالي، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للأبيض لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار، وحصل النادي التونسي على 200 ألف دولار و300 ألف دولار سيحصل عليها نهاية الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذى ابتعدت فيه صفقة الجزائري عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسبما أعلن حسان زاطشي رئيس النادي.

وقال زاطشي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أود توضيح الأمور بخصوص المناقشات التي جرت مع الزمالك لقد تم التواصل معنا بالفعل، وكان من دواعي سرورنا التحدث معهم و ناقشنا مسألة انتقال محتمل للاعب عادل بولبينة إلى الزمالك خلال الثلاث أيام الماضية، وقدمنا شروطنا التي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة".

وأضاف، "من المهم التذكير بأن الانتقالات تتم عادة خلال فترة الصيف ويبدو أن نادي الزمالك رأى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع توقعاته وبناءً على ذلك، نعتبر أن الملف قد أُغلق نهائيًا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوص اللاعب".

ويجري مسئولو نادى الزمالك محاولات أخيرة لحسم الصفقة الأجنبية ثالثة ولكن مصيرها سيكون ماعلق بـ ميشالاك قبل غلق باب القيد الشتوي حيث تتوجه بوصلة اللجنة الاستشارية بالنادي الأبيض صوب العديد من اللاعبين ويتم المفاضلة بينهم في الوقت الحالي.