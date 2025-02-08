سوبر بول: كانساس للقب ثالث تواليا غير مسبوق بحضور ترامب

الرياص - اسماء السيد - نيو أورلينز (الولايات المتحدة) : يبحث كانساس تشيفس عن تحقيق ثلاثية غير مسبوقة في مباراة السوبر بول المتوجة لموسم كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، عندما يواجه الأحد فيلادلفيا إيغلز في نيوأورليانز، بحضور دونالد ترامب، أول رئيس أميركي في السلطة يتابع المباراة من الملعب.

وتتركز الأنظار في أكبر حدث رياضي أميركي سنوي على عرض ما بين الشوطين في ملعب سوبردوم (74 ألف متفرج) الذي سيحييه مغني الراب كندريك لامار المهيمن أخيرا على جوائز غرامي والذي لا يتردد أبدا في انتقاد ترامب.

هل يملك المغني المتحدر من لوس أنجليس الرغبة، الحرية والمساحة اللازمة في عرض محدد بدقة بانتقاد ساكن البيت الأبيض؟ سيكون ذلك أمام جمهور كبير، إذ حققت نسخة العام الماضي رقما قياسيا بلغ 123 مليون مشاهد على شاشة التلفزيون.

إلى هذا السؤال، تثير مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات حول عرض للزواج بعد المباراة سيقدمه ترافيس كيلسي، لاعب تشيفس، لنجمة البوب تايلور سويفت.

وعلى غرار نتيجة المباراة المنتظرة، فُتح باب المراهنات على هذا التكهن أيضا.

وتصب الترشيحات في مصلحة تشيفس، بعد إحرازه آخر لقبين على حساب إيغلز بالذات 38 35 في 2023 وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز 25 22 بعد التمديد في 2024.

كما أن فريق النجم باتريك ماهومس يخوض النهائي الخامس في آخر ست سنوات، بعد إحرازه لقب 2020 وحلوله وصيفا في 2021.

حقبة تاريخية

منذ انشاء سوبر بول قبل 58 سنة، لم يتمكن أي فريق من إحراز اللقب ثلاث مرات تواليا، وهو استثناء في الرياضات الأربع الكبرى في الولايات المتحدة.

قال ماهومس (29 عاما) الأربعاء في مؤتمر صحافي "نحن على بعد فوز واحد من دخول التاريخ".

يعرف الظهير الربعي (كوارترباك) الأفعواني كيف يبرز مواهبه في مباراة سوبر بول التي اختير فيها ثلاث مرات أفضل لاعب (أم في بي)، وبحال تتويجه سيصبح رابع ظهير ربعي في التاريخ يحرز اللقب اكثر من ثلاث مرات.

في حقبته، توج فريقه ثلاث مرات وحل وصيفا مرة. وحده كيلسي، يمكنه الزعم انه اختبر هذه الحقبة التاريخية، إذ جُدّد الفريق في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة.

كان هذا الأمر نتاج خطة رسمها المدرب أندي ريد الذي يحاول الفريق الحفاظ على فلسفته.

قال الظهير الربعي السابق ستيف بونو لوكالة فرانس برس "تشيفس مسيطر لأنه يملك باتريك ماهومس وأندي ريد".

تابع بونو الذي حل بدلا من العظيم جو مونتانا في سان فرانسيسكو خلال الثمانينيات والتسعينيات "يدين الفريق لهذين الشخصين بانتصاراته".

في نصف النهائي ضد بوفالو، قدم ماهومس أداء رفيع المستوى في اللحظات الحاسمة، إذ جرى بنفسه لتسجيل الهدف في الربع الأخير، فيما كان فريقه متخلفا بنقطة.

عرض مستمر

إحصائيا، لم يكن تشيفس مرعبا هذا الموسم، إذ حل هجومه في منتصف الترتيب، لكن قدرته على التعاطي مع اللحظات الحاسمة ودفاعه الحديدي أوصلاه إلى هذه الموقعة.

في الواقع، لم يتفوق سوى بفارق ثلاث نقاط في آخر مباراتين للسوبر بول، والعام الماضي احتاج إلى وقت إضافي للتغلب على سان فرانسيسكو.

يصر ماهومس "حتى ولو أن الأرقام ليست مبهرة كما في موسمي الأول، إلا أننا فزنا في العديد من المباريات".

لكن بين "كيه سي" واللقب يقف فيلادلفيا الباحث عن الثأر لخسارته النهائي قبل الماضي.

يملك إيغلز أفضل دفاع في دوري كرة القدم الأميركية هذا الموسم وضم الصيف الماضي المهاجم السريع سيكوون باركلي الذي قد يحطم الأحد رقما قياسيا بمسافة الجري في موسم واحد، كما يعول على نجمه الظهير الربعي جايلن هورتس.

يقول المدرب بيل ليليتشيك المتوج ست مرات مع نيوإنغلند باتريوتس والمستشار الحالي لشبكة إي أس بي أن "ربما تحسم هذه المباراة في الربع الأخير، ربما في الاستحواذ الأخير".

بدوره، يتوقع ستيف بونو نتيجة كبيرة، إذ أتاحت رابطة الدوري من خلال تعديل قوانينها تعزيز اللعب الهجومي "هناك المزيد من الألعاب الاستعراضية وبمقدور الفرق اللعب أسرع والتسجيل أكثر".