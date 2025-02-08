غوارديولا ينفي إنفاق مانشستر سيتي مبالغ طائلة تحسبا لفرض حظر على التعاقدات

الرياص - اسماء السيد - لندن : نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يكون مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية، قد أنفق مبالغ طائلة في سوق الانتقالات الشتوي تحسبا لفرض حظر على تعاقدات النادي بسبب مزاعم انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.

أنفق سيتي نحو 170 مليون جنيه إسترليني (211 مليون دولار) على التعاقد مع المصري عمر مرموش، الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، البرازيلي فيتور ريس والإسباني نيكو غونساليس قبل إغلاق سوق الانتقالات الاثنين.

وتُعد هذه الصفقات تعزيزات ضرورية للفريق الذي يتأخر عن صدارة الدوري التي يحتلها ليفربول بـ15 نقطة وتأهل بشق الأنفس إلى ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسُئل غوارديولا قبيل مواجهة ليتون أورينت من المستوى الثالث في الدور الرابع من كأس إنكلترا السبت، عما إذا كان هذا الإنفاق الكبير ناتجا عن احتمال فرض حظر انتقالات على النادي.

وكشف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة سابقا أنه يتوقع صدور قرار بشأن 115 انتهاكا مزعوما للوائح المالية في الدوري الإنكليزي خلال الأسابيع المقبلة.

في حال ثبوت التهم، سيكون حظر الانتقالات أحد العقوبات التي يواجهها سيتي، ذلك بالإضافة إلى غرامات وخصم نقاط وصولا للهبوط إلى درجة أدنى، علما أن النادي ينفي ارتكابه أي مخالفات.

ويشعر غوارديولا أن ناديه يُحكم عليه بشكل غير عادل بسبب ثروة مُلاكه، مؤكدا أن إنفاق سيتي لا يزال أقل من منافسيه.

قال "في السنوات الخمس الماضية، نحن الفريق الأخير بين الستة الكبار من حيث صافي الإنفاق. حتى بعد ما أنفقناه في هذا سوق الانتقالات الحالي، لا نزال بعيدين عن تشلسي، مانشستر يونايتد، أرسنال، توتنهام وحتى ليفربول".

وأضاف "السبب في ذلك هو أننا بعنا الكثير (من اللاعبين) في السنوات الأخيرة، لكن مع ذلك، أعلم (أن الناس يقولون) إن هذا النادي "مجرد أموال".