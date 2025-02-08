شكرا لقرائتكم خبر عن يحمل كل الاحتمالات.. موقف ميشالاك مع الزمالك بعد عودته للمران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في نادى الزمالك موقف البولندي كونراد ميشالاك، جناح أحد السعودي المعار إلى القلعة البيضاء، من قطع إعارته خاصة بعدما سمح له النادى بالعودة إلى التدريبات الجماعية مجدداً الخميس الماضي بشكل طبيعي.

وكان الزمالك أخطر ميشالاك بالمران الفردى مع 5 لاعبين بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث خاض اللاعب التدريبات الفردية تحت قيادة مدرب في الجهاز الفني، الأمر الذى اضطر اللاعب إلى تصوير الواقعة بهاتفه الشخصي.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن موقف ميشالاك يحمل كل الاحتمالات الفترة الحالية، وعودته للمران الجماعى لا يعنى بالضرورة استكمال مهمته مع الفريق، ولكن الجهاز الفني للفريق هو المنوط به حسم مصير اللاعب.

ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليونا و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار، ورفض اللاعب فكرة قطع الإعارة دون الحصول على مستحقاته كاملة، خاصة بعدما تنازل عن 500 ألف دولار مقابل الانتقال للزمالك.