شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2009» يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2009 فى الثالثة عصر اليوم، السبت، خارج ملعبه مع الزمالك، فى المباراة التي تقام على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وممدوح عبيد مدربًا عامًا، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب 5الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

بينما يقود فريق 2009 بالزمالك كل من: " سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد أخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات".