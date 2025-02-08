شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقيد صفقة واحدة فى القائمة الأفريقية قبل غلق الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد المحلي وانتهاء الميركاتو الشتوي، والذي يغلق أبوابه الساعة 12 صباحاً، ولم يعلن النادي المصري إلا عن صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد ضم النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا لنهاية الموسم، وتسجيله فى القائمة الأفريقية.

كما وافق المصري على إعارة سمير فكري لاعب الفريق بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، إلى الاتحاد السكندري.

واكتملت قائمة أجانب النادي المصري بعد انضمام النيجيري جون إيبوكا إلى الفريق قادماً من سيراميكا لدعم خط هجوم النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضم قائمة الأجانب في النادي المصري كلا من، الجزائري عبد الرحيم دغموم، السنغالي بابا بادجي، البنيني أتدجيكو سامادو، النيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، فيما استمر قيد ليتسويل أمانونكا تحت السن.

ويترقب السنغالي بابا بادجي حسم مصيره مع الفريق البورسعيدي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن اللاعب وضم لاعب أجنبي آخر، ويترقب المصري وصول أي عرض لضم اللاعب لمناقشته قبل غلق باب القيد السبت المقبل.