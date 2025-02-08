شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يخضع لفحص طبي فى الزمالك بعد إصابته أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمود جهاد لاعب وسط الزمالك لفحص طبي اليوم، السبت، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي أمس الجمعة، وأقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض وافد الزمالك الجديد لإصابة بإجهاد عضلي منعته من استكمال مباراة الإسماعيلى بالأمس، وقرر الجهاز الطبي للفريق خضوع اللاعب لفحوصات طبية من أجل سرعة تجهيزه لمباريات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال محمود جهاد، إنه سعيد بتواجده فى صفوف القلعة البيضاء، موضحا أنه يعلم حجم الضغوطات عليه بسبب تواجده في فريق كبير ينافس باستمرار على كافة البطولات التي يشارك فيها.

وأضاف جهاد، فى تصريحاته عقب مباراة الإسماعيلي، "سأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل مستوى، وسعيد بالفوز الذي تحقق في لقاء اليوم، وسعيد أيضاً باللعب بجوار لاعبين بنادي الزمالك والحصول على جائزة أفضل لاعب في لقاء الإسماعيلي".

واختتم محمود جهاد تصريحاته قائلاً، "أشكر الجماهير على الاستقبال واعدهم ببذل قصارى جهدي مع زملائي للظهور بأفضل صورة ومواصلة الانتصارات الفترة المقبلة".