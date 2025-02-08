شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب القيد الشتوي في تمام السادسة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري 2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهي 28 فبراير الجاري، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقررًا له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان كاف: "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".