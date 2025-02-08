شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز أشرف داري لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا خاصا لرفع لياقة المغربي أشرف داري مدافع الفريق بهدف تجهيزه لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ أشرف داري المشاركة فى التدريبات الجماعية، على هامش المران الذي أقيم أمس، الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

ورغم مشاركة اللاعب في برنامج الأمس إلا أن مشاركة اللاعب في مباراة غزل المحلة الثلاثاء المقبل في الدوري مازالت صعبة للغاية حيث استقر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي على استبعاد المدافع المغربي من مباراة المحلة.

ويأمل الجهاز الفني في رفع لياقة اللاعب المغربي وعدم تجدد شكواه من الإصابة حتى يكون جاهزاً بشكل فني وبدني للمشاركة في مباراة الإسماعيلي ومن بعدها مواجهة القمة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة المقرر لها السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بإستاد السلام في الجولة الـ13 لبطولة الدوري ، بعدما فاز أمس ، الخميس، على بتروجت بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام في الجولة الـ12 للددوري.

في وقت سابق، كشف مصدر في الأهلي رؤية إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر لـ أشرف داري، خاصة أن البعض زعم أن هناك اتجاهاً لبيع أو إعارة اللاعب بسبب كثرة إصاباته.

وقال المصدر، إن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن المدافع المغربي مُستمر مع الفريق، ولا يوجد أي تفكير فى إعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التى تم مد القيد فيها حتى 8 فبراير الجاري محلياً و28 فبراير أفريقياً.

وأضاف المصدر، أن إصابة أشرف داري ليست خطيرة ولا مُزمنة، فاللاعب تعرض لإصابة بسيطة وعاد إلى تدريبات الفريق الجماعية ويتم تجهيزه للارتباطات المقبلة، لذا لا يوجد أدنى تفكير فى إعارته أو بيعه، خاصة فى ظل قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتعاقد النادي الأهلي خلال الصيف الماضي مع أشرف داري قادماً من بريست الفرنسي لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و900 ألف دولار.