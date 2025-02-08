شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية عن مواجهة المصري والاتحاد.. من يحسم قمة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، المواجهة المرتقبة بين المصري والاتحاد السكندري، والتي تجمع الفريقين في الرابعة مساءً ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، في قمة قوية بين كبيري البحر المتوسط.



المصري والاتحاد السكندري

تقام مباراة الاتحاد والمصرى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد برج العرب، فى لقاء يسعى فيه كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، ويسعى زعيم الثغر للفوز بعد فقدان نقطتين بالتعادل السلبى امام بتروجت فى الجولة الماضية، فى حين يعمل الفريق البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشرة.

الاتحاد السكندرى يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.