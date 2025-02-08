شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشطرنج يشيد بمنافسات بطولة الجمهورية للشباب والإقبال الكثيف والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء مختار عمارة ، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، بالمنافسات القوية التي شهدتها بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 عامًا، التي نظّمها الاتحاد خلال الأيام الماضية، وأُسدل عليها الستار أول أمس ، الخميس.

وقال رئيس إتحاد الشطرنج إن البطولة شهدت تنافسا قويا بين عدد كبير من اللاعبين في مختلف المراحل العمرية، موضحاً أن هناك أكثر من ألف لاعب ولاعبة، من مختلف محافظات الجمهورية حرصوا على التنافس في هذه البطولة.

وأوضح اللواء مختار عمارة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة الذي يشرف برئاسته منذ الفوز في الانتخابات الأخيرة يعمل جاهداً على نشر اللعبة والنهوض بها على الصعيدين القاري والدولي وتعزيز روح الكاتف بين جميع اللاعبين والمدربين والأندية والأكاديميات، كركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية لرياضة الشطرنج المصري محليًا وعربيًا وأفريقيًا ودوليًا.

وأكد رئيس إتحاد الشطرنج أن بطولة الجمهورية شهدت تواجد مُكثف وهو ما يؤكد تزايد وعى الأسر المصرية بأهمية الشطرنج كرياضة ذهنية راقية تسهم في تنمية العقول وتهذيب النفوس.



احتفالية بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



احتفالية بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



أحمد محمد سهيل



أحمد محمد سعيد



اللواء مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج يُسلم الفائزين شهادات في بطولة الجمهورية



اللواء مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج



اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج



اللواء مختار عمارة في احتفالية الشطرنج



اللواء مختار عمارة وسط احتفالية بطولة الجمهورية للشطرنج



بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



بطولة الجمهورية للناشئين في الشطرنج



بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



بطولة شطرنج



رئيس اتحاد الشطرنج



مجلس الشطرنج يحتفل ببطولة الجمهورية للناشئين



من احتفالية بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج