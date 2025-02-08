شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين جروس وناصر ماهر بالزمالك بعد طرده فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق قبل بدء المران الجماعي اليوم، السبت؛ للاستفسار منه على واقعة الطرد التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلى في الدوري.

وأشهر الحكم طارق مجدى البطاقة لحمراء مباشرة لناصر ماهر بعد الاعتداء على محمد نصر لاعب الإسماعيلى بدون كرة فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعتهما باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر وفقاً للائحة الفريق بعد طرده في مباراة الإسماعيلي مشدداً على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

واعتذر ناصر ماهر عن الواقعة قائلاً:" أولاً في البداية أنا بعتذر عن أي خطأ صدر مني وأي حد زعل مني ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي، وآسف جدا جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي على المشهد غير اللائق والمنظومة بالكامل وأتمنى قبول اعتذاري".