شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقبلة فى الدوري المصري ، بعدما أغلق

صفحة مباراة بتروجت التي أقيمت مساء الجمعة، باستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة فى دوري nile موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة فى دوري nile

مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.





القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة فى الدوري المصريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.