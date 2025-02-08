أن بي ايه: فوزان لمتصدري الشرقية والغربية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أحكم كليفلاند كافالييرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر صدارتهما للمنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوز الأول على مضيفه واشنطن ويزاردز 134 124 والثاني على ضيفه تورونتو رابتورز 121 109 الجمعة.

ورفع كليفلاند رصيده إلى 42 فوزا و10 خسارات في صدارة الشرقية وأوكلاهوما إلى 41 فوزا و9 خسارات في الغربية.

واستعاد أوكلاهوما لاعب ارتكازه تشيت هولمغرين بعد غيابه عن 39 مباراة بسبب كسر في الخوض في تشرين الثاني/نوفمبر. صد أربع كرات خلال مشاركته في 22 دقيقة.

وقاد جايلن وليامس هجوم أوكلاهوما، بتسجيله 27 نقطة، فيما أضاف النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 25، رفم بقائه كامل الربع الأخير على مقاعد البدلاء.

وفي واشنطن، سجل الثنائي دونوفان ميتشل وإيفان موبلي 60 نقطة مجتمعا، ليمنح كليفلاند فوزه السادس في سبع مباريات، فيما حاول ويزاردز إقلاق راحة الضيوف لكن 45 نقطة من جوردان بول لم تكن كافية لقلب الموازين، فخرج كليفلاند فائزا 134 124.

وأنهى ميتشل المباراة برصيد 33 نقطة وأضاف موبلي 27، فيما زرع داريوس غارلاند 5 ثلاثيات من 8 محاولات في طريقه إلى تسجيل 23 نقطة.