شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع لاعبي الأهلي حلول أزمة استقبال الأهداف فى الدقائق الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملخص لأداء الفريق فى الدقائق الأخيرة من المباريات، بعدما شهدت الفترة الماضية اهتزاز مرمى الأهلي أكثر من مرة، وهو ما تجدد في لقاء بتروجت الخميس، بالجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز الذي فاز فيه الأهلي بهدفين لهدف وشهد استقبال هدف فى اللحظات الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى تصحيح آفة عدم التركيز فى الدقائق واللحظات الأخيرة من المباراة بشكل جعل الفريق يستقبل أهدافاً من عدة منافسين، ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز والتي ستقام بإستاد السلام.

على صعيد متصل، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس، وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، "لعبنا شوطًا أول بشكل مميز، رغم الأخطاء وإهدار العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، درسنا بتروجت بشكل جيد، ونعلم أن المنافس يتميز بالدفاع القوي، وهو ما ظهر في المباريات التي خاضها.. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال جلسة الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم باستغلال الفرص والتركيز القوي .

وأضاف كولر، في الشوط الثاني أضفنا الهدف الثاني، وحققنا هدفنا بالفوز بالمباراة، وأكد المدير الفني أن إمام عاشور سجل هدفًا بشكل رائع، وكان بإمكانه إضافة المزيد، وأشاد بقدرات عاشور ولغة التفاهم وبينه وبين جراديشار.

وعلى مستوى الأداء التحكيمى، قال كولر"الحكام المصريون جيدون ومستواهم يزداد تحسنا يوما تلو الآخر، وإمام لا يحتاج حماية منفردة من الحكام"، موضحا :" عاشور تعرض لضربة في المباراة على قدمه ظهرت آثارها عليه، لكن لا توجد معلومة دقيقة عن إصابة أو إذا كان هذا مجرد إرهاق"، فيما أشار المدير الفني للأهلى إلى صفقات المارد الأحمر، قائلا :"فترة الانتقالات الشتوية لا تزال مفتوحة لكن لا أعتقد أن هناك تعاقدات جديدة".