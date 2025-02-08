شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة الجمهوية للملاكمة للرجال والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت منافسات نصف النهائي لبطولة الجمهورية للملاكمة للرجال والتي تقام في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وانتهت أمس منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة، وتشهد منافسات نصف نهائي مباريات ساخنة، وتنطلق المواجهات بوزن وزن 48 كجم والتى ستكون بين يوسف أحمد ومصطفي محمود، فيما يواجه عبد الله علاء حازم محسن.

وعلي صعيد منافسات وزن 51 كجم يواجه عمرو خالد أحمد سعيد السيد، فيما يواجه مرتضي زين العابدين نظيره محمد مصطفي جلال.

وعلي صعيد منافسات وزن 54 كجم يواجه ياسر أحمد حسن نظيره أدهم على حسين، فيما يواجه عبد الله سعيد ناصر نظيره أحمد محمد محمود.

في منافسات وزن 57 كجم يواجه محمد عاطف إبراهيم نظيره.

ويشارك في البطولة عدد من أبطال الملاكمة الأولمبيين والعالميين أمثال عبد الرحمن عرابي ومحمد هيكل وعمر العوضي والذي شارك في أولمبياد باريس مؤخرا، والتي ستكون نواة لتكوين منتخب الوطني في مختلف الأوزان خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تكون تلك البطولة هي التجارب الأولية لاختيار عناصر المنتخب الوطني الأول للرجال والذي يقترب من المشاركة في بطولة ليفربول الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة.