شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية للهروب من الهبوط اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم، السبت، 3 مواجهات قوية فى الأسبوع الأول من منافسات الهروب من الهبوط في دورى الكرة النسائية ، بين بالم هيلز والطيران، إنبى مع الجونة، اتحاد بسيون مع الاتحاد السكندرى.

ويتنافس الـ7 أندية على تحديد المراكز من الـ11 إلى المركز الأخير الذى سيهبط للدرحة الثانية بعد انسحاب ناديى دلفى ومركز شباب الأميرية.

ويستضيف فريق بالم هيلز القابع فى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، فريق الطيران صاحب المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، في مباراة يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط والابتعاد عن فرق المؤخرة.

فيما يلتقى فريق إنبى صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، مع فريق الجونة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، في مباراة يأمل فيها الفريق البترولى مواصلة الانتصارات والابتعاد عن الاتحاد صاحب المركز الأخير بـ4 نقاط، فيما يسعى الجونة لتأمين موقفه بتحقيق الانتصار.

وفى مباراة أخيرة يحل الاتحاد السكندرى صاحب المركز الأخير بـ4 نقاط، ضيفا على فريق اتحاد بسيون صاحب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، في مباراة صعبة على بنات زعيم الثغر.