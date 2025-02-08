شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى ثانى جولات بلاى أوف ربع نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، منافسات الجولة الثانية لبلاي أوف دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الشمس مع وادي دجلة وسموحة مع سبورتنج والمقاولون مع الأهلي ودلفي مع الزمالك.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم المحلي 2024-2025.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.