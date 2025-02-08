شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو موتسيبي لحضور احتفالية كأس العالم للأندية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية ، التي ستصل القاهرة يومى 13 و14 فبراير الجاري.

وتأتي دعوة الأهلي لرئيس الكاف ضمن الشخصيات البارزة التي سبق ووجه لهم النادي الدعوة لحضور هذا الحدث العالمي، وفى مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، حيث تقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير وفى معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته، ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.