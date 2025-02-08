شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

توجه محمد الشامي لاعب النادي المصري إلى ألمانيا، للخضوع لجراحة الرباط الصليبي في إحدى المستشفيات، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال مشاركته مع المصري أمام فاركو في الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

يخوض الاتحاد السكندرى مباراة قوية اليوم أمام المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقام مباراة الاتحاد والمصرى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد برج العرب، فى لقاء يسعى فيه كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، ويسعى زعيم الثغر للفوز بعد فقدان نقطتين بالتعادل السلبى امام بتروجت فى الجولة الماضية، فى حين يعمل الفريق البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشر.

الاتحاد السكندرى يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.