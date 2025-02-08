شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لضم صفقة أجنبية جديدة قبل ساعات من إغلاق القيد والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم صفقة أجنبية جديدة فى مركز المهاجم قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي، المقرر له الثانية عشرة صباح اليوم السبت، وذلك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.



وتتجه بوصلة مسئولي نادى الزمالك للتعاقد مع هذه الصفقة فى مركز المهاجم، كما حدد الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، حيث تضع اللجنة الاستشارية على رادارها أكثر من لاعب، وتحاول سباق عقارب الساعة من أجل حسمها في اللحظات الأخيرة.



واتفق الزمالك مع صلاح مصدق ليكون الصفقة الأجنبية الأولى على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.