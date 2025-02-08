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الزمالك يسابق الزمن لضم صفقة أجنبية جديدة قبل ساعات من إغلاق القيد

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الزمالك يسابق الزمن لضم صفقة أجنبية جديدة قبل ساعات من إغلاق القيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 08 فبراير 2025 09:00 ص

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم صفقة أجنبية جديدة فى مركز المهاجم قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي، المقرر له الثانية عشرة صباح اليوم السبت، وذلك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.


وتتجه بوصلة مسئولي نادى الزمالك للتعاقد مع هذه الصفقة فى مركز المهاجم، كما حدد الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، حيث تضع اللجنة الاستشارية على رادارها أكثر من لاعب، وتحاول سباق عقارب الساعة من أجل حسمها في اللحظات الأخيرة.


واتفق الزمالك مع صلاح مصدق ليكون الصفقة الأجنبية الأولى على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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