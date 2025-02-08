شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستضيف زد فى ختام منافسات الجولة الـ12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة بنادي زد ضيفا علي البنك الأهلي فى ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز في مواجهة قوية تجمع الفريقين من أجل حصد النقاط الثلاثة والتواجد بين الكبار .

تقام مباراة البنك الأهلي أمام زد إف سي، في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، ويسعى البنك لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما يرغب زد لتعويض التعادل الإيجابى فى الجولة الماضية مع المصرى بهدف لكل منهما.

ويدخل فريق البنك المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 17 نقطة، حصدها من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 4، فيما يحتل فريق زد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 3.