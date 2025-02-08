شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض شروط ياسر إبراهيم لتمديد عقده.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي شروط ياسر إبراهيم مدافع الفريق لتجديد عقده مع النادي، وطالبوه بالتراجع عنها من أجل حسم ملف التجديد والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وفي هذا السياق، قال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يُمانع تجديد عقد ياسر كونه من اللاعبين المُجتهدين، لكن هذا لا يعني مُبالغة اللاعب في شروطه المالية، موضحاً أن الأهلي عرض على اللاعب التجديد موسمين مقابل 12 مليون جنيه فى الموسم "خالصة الضرائب"، على أن يكون تفعيل العقد خلال الموسم الثاني مُرتبطاً بنسبة مشاركة اللاعب فى المباريات خلال الموسم الأول.

وأوضح المصدر أن طلبات ياسر إبراهيم مُبالغ فيها، حيث طلب 19 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتجديد، بجانب إعفائه من شرط نسبة المشاركة التى اشترطها الأهلي من أجل تفعيل العقد في الموسم الثاني، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء ، ويترقبون تراجع اللاعب عن بعض مطالبه المالية من أجل التجديد، خاصة أنه سيبدأ عامه الـ33 بعد 48 ساعة، وعليه أن يُدرك هذا الأمر جيداً خاصة فى ظل كثرة إصاباته خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل ياسر إبراهيم برنامجه التأهيلي حالياً بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية والذي أبعده عن تدريبات الفريق الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج قرابة ثلاثة أسابيع أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.