شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب تقريراً عن مصابي الزمالك قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك ، تقريراً عن اللاعبين المصابين في الفريق قبل مواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وغاب 4 لاعبين عن صفوف الزمالك في مباراة الإسماعيلى الماضية بسبب الإصابة وهم، عبد الله السعيد "آلام أسفل الظهر"، محمد شحاتة "نزلة برد"، الونش "آلام في البطن"، عمر جابر بسبب الحفاظ عليه خوفاً من تفاقم الإصابة.

ويقترب الرباعى من تدعيم صفوف القلعة البيضاء في مباراة فاركو المقبلة، خاصة أن الجهاز الطبي للفريق يتابع حالتهم باستمرار ويطمئن عليهم، حيث إن فرص لحاقهم بلقاء الفريق السكندري لن تكون صعبة فى ظل اقتراب تعافيهم من الإصابة.