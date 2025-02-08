شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك فى قمة الدور الثاني بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريقا الأهلى والزمالك لسيدات كرة اليد قمة الدور الثانى بدورى العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025 اليوم، السبت، على صالة الزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى الرابعة عصراً بدلاً من الخامسة مساءً على صالة نادى الزمالك، بعد التعديل من قبل لجنة المسابقات.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك مؤخرا بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.