شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هاني وفيروز أبو الخير تودعان بطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

ودع الثنائي المصري، سلمى هاني وفيروز أيو الخير منافسات الدور ربع النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 إلى 10 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وخسرت سلمى هاني أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-7.

كما خسرت فيروز أبو الخير أمام الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 11-9, 12-10.

وشهدت البطولة مشاركة 8 لاعبات من مصر وهن: هنا رمضان، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، مريم متولي، منه حامد، سلمى هاني، فيروز أبو الخير.

وانسحبت بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر من منافسات بطولة سينسيناتي، بسبب الإصابة.

وانتقلت المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الأول في القرعة، بعد انسحاب نوران جوهر، بينما انتقلت المصنفة الثانية الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الثاني في التصنيف لكنها ستكون في النصف العلوي من القرعة.